2019/05/25 | 23:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 2dQKlS1D60Y

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. نصر في المعارك ونجاح في تقديم الخدمات.. النجفيون يستبشرون خيراً بدخول هندسة الحشد لمحافظتهم.) نشر أولاً على موقع (قناة الاتجاه) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. نصر في المعارك ونجاح في تقديم الخدمات.. النجفيون يستبشرون خيراً بدخول هندسة الحشد لمحافظتهم.) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الاتجاه).