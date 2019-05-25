2019/05/25 | 23:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: -IwrWKiQtWQ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. استمع الى الموقف الرسمي للعراق حول موقفه من التوتر بين طهران وواشنطن) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. استمع الى الموقف الرسمي للعراق حول موقفه من التوتر بين طهران وواشنطن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).