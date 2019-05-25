2019/05/25 | 23:14
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. طريق البتيرة في ميسان يحصد الأرواح كل عام) نشر أولاً على موقع (قناة الراصد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: 584rdVqnZ0A
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. طريق البتيرة في ميسان يحصد الأرواح كل عام) نشر أولاً على موقع (قناة الراصد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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