2019/05/25 | 23:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع/ استشهاد واصابة ستة اشخاص بتفجير في الحويجة

25/05/2019 23:12:00 PM |

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واع/ بغداد/م.ف

افاد مصدر امني، السبت، باستشهاد 4 اشخاص واصابة اثنين بتفجير في الحويجة.

وقال المصدر في تصريح نقله مراسل ( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع ), ان "عبوة ناسفة انفجرت مساء اليوم، في ناحية العباسي التابعة لقضاء الحويجة بكركوك، ما ادى الى استشهاد اربعة مدنيين واصابة اثنين اخرين بجروح".

واضاف المصدر, ان "العبوة انفجرت اثناء ذهاب المواطنين لاخماد الحرائق المندلعة في ناحية العباسي داخل اراضي زراعية".

وشهدت عدد من المحافظات العراقية مؤخرا اندلاع حرائق كبيرة في مزارع للحنطة والشعير، ما ادى الى الحاق اضرار مادية، فيما اعتبرها البعض ان هذه الحملة ممنهجة تستهدف الاقتصاد العراقي.

ت/م.م

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