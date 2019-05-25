2019/05/25 | 23:27

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رئيس الجمهورية يبحث مع وزير الخارجية الايراني ضرورة منع اندلاع حرب في المنطقة

بغداد اليوم- بغداد

قال النائب عن تحالف "الفتح"، احمد الكناني، السبت (25 أيار 2019)، إن بعض الكتل السياسية بدأت تطالب باستحقاقها في الهيئات المستقلة والمناصب والدرجات الخاصة، وفق مبدأ "الشراكة".

ومصطلح الشراكة ظهر بعد انتخابا

بغداد اليوم- بغداد

بحث رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، مع وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف، السبت (25 أيار 2019)، اضرار العقوبات المفروضة على طهران، ومخاطر الحرب في المنطقة، وذلك على مأدبة افطار خلال زيارة الوزير الإيراني الى العراق.

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بغداد اليوم- بغداد

عاد العراق إلى المراتب الاولى في الترتيب العالمي بأعلى حرارة مسجلة ظهر اليوم السبت 25 ايار 2019.

وأظهرت درجات الحرارة المسجلة لليوم، ايران (عبادان) في المرتبة الأولى بـ 46.9 درجة مئوية، ومن ثم كاندرابور في الهند التي سجلت 46.

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