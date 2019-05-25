2019/05/25 | 23:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- امنية- كلكامش برس؛ استشهد خمسة مدنيين بانفجار عبوة ناسفة في قضاء الحويجة في صلاح الدين.وذكر مراسل كلكامش برس؛ ان “خمسة مدنيين استشهدوا في انفجار عبوة مزروعة حديثا في برية العباسي والحرائق مستمرة”.يذكر ان حرائق اندلعت مساء اليوم في برية العباسي فيما هرع المزارعون لاخماد الحرائق ما ادى الى استشهاد وجرح عشرة مدنيين تم […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (استشهاد خمسة مدنيين بانفجار عبوة في الحويجة) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (استشهاد خمسة مدنيين بانفجار عبوة في الحويجة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).