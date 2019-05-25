صالح لظريف: العراق يسعى ان يكون نقطة التقاء بين الدول وعامل استقرار في المنطقة

2019/05/25 | 23:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} استقبل رئيس الجمهورية برهم صالح، مساء اليوم السبت، وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف والوفد المرافق له.

وذكر بيان لمكتبه، تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه، ان" صالح اكد حرص العراق على تعزيز الوشائج مع الجمهورية الاسلامية الايرانية وسعيه لتعزيز العلاقات مع الجوار الإسلامي وعمقه العربي"، مشدداً ان" العراق يسعى الى ان يكون نقطة التقاء بين الدول الشقيقة والصديقة، وعامل استقرار في المنطقة من اجل بناء علاقات متوازنة مع الدول كافة، لاسيما دول الجوار وفقاً للمصالح المشتركة".بدوره، اعرب ظريف عن" رغبة بلاده بتوسيع آفاق التعاون والتنسيق الثنائي بين البلدين، مجدداً موقف ايران المساند للعراق على مختلف الصعد".وجرى خلال اللقاء بحث اخر المستجدات السياسية على الصعيدين الاقليمي والدولي، وضرورة منع الحرب و التصعيد الركون الى التهدئة واعتماد الحوار البناء من اجل ترسيخ اسس السلام في المنطقة، واهمية بذل الجهود المشتركة لتجنيب المنطقة أضرار العقوبات والتوصل إلى حلول سياسية للأزمات الحالية.



كما قدم الوزير دعوة الرئيس روحاني للرئيس لزيارة طهران لمتابعة الملفات المشتركة.انتهى

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