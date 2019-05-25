ميسان تعطل الدوام الرسمي الاثنين المقبل

2019/05/25 | 23:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {ميسان:الفرات نيوز} اعلن مجلس محافظة ميسان تعطيل الدوام الرسمي في عموم المحافظة الاثنين المقبل.

وذكر مصدر محلي {للفرات نيوز} ان" مجلس المحافظة قرر تعطيل الدوام الرسمي الاثنين المقبل بمناسبة ذكرى استشهاد الامام علي بن ابي طالب {عليه السلام".انتهىبواسطة: علي الدراجي

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