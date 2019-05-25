ظريف يعقد مع نظيره العراقي مؤتمراً صحفياً غداً ببغداد للتعليق على الاوضاع في المنطقة

2019/05/25 | 23:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / سكاي برس

يعقد يوم غد الاحد مؤتمراً صحفياً لوزير الخارجية محمد علي الحكيم ونظيره الإيراني محمد جواد ظريف.

وذكر المكتب الإعلامي في وزارة الخارجية في بيان، تلقت سكاي برس نسخة منه، ان" الوزير الحكيم ونظيره الإيراني ظريف سيلتقيان يوم غد الاحد ويعقدان بعد اللقاء مؤتمرا صحفياً".ودعا وسائل الاعلام...

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