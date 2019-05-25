2019/05/25 | 23:34

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القبض على ستة عناصر من عصابات داعش الإرهابية في الموصل

السبت

25

ايار

2019 :

11:27 pm

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اللواء الركن حمد نامس الجبوري قآئد شرطة محافظة نينوىمديرية شرطة النمرود التابعة لقيادة شرطة نينوى وبنآءً على أوامر قبض

صارة عن القضاء ، تلقي القبض على ( ستة ) عناصر من عصابات داعش

الإرهابية والذين كانوا خلال فترة سيطرة عصابات داعش الإجرامية على

مدينة الموصل يعملون مقاتلين فيما يسمى بديوان الجند أحدهم كان يعمل

فيما يسمى بالأمنيةتم القبض عليهم في عدد من قرى ( حاوي السلامية ) جنوب شرق مدينة

الموصل

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