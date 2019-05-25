2019/05/25 | 23:34

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مدير زراعة نينوى : المساحات المتضررة من جراء الحرائق وصلت الى ١٥٧٥ دونم في نينوى

بين الدكتور دريد حكمت طوبيا مدير زراعة نينوى ان المساحات

المتضررة من جراء الحرائق وصلت الى ١٥٧٥ دونم في نينوى وبعدد ٣٢ حريق

. واضاف مدير الزراعة ان الحرائق كانت اعنفها اليوم السبت الموافق

٢٥/٥/٢٠١٩ حيث حدث حريق كبير بين قرية ابوكله وقرية مثلث والتابعتين

لشعبتي العياضية وربيعة وكان بسبب تطاير شرارة من احدى الحاصدات

على الارجح ووفق مابينوا بعض من اهالي المنطقة .مدير الزراعة بين انه ومع بدء الحريق تلقينا عدة اتصالات من المنطقة

وقمنا بتوجيه كادرنا في الشعبتين فضلا عن تواصلنا مع الاخوان في

الدفاع المدني مشكورين على جهودهم في اطفاء اكثر الحرائق وكذلك نخوة

اهالي المناطق والفلاحين والمزارعين وقواتنا المسلحة ادت الى انخفاض

نسبة تضرر المحاصيل .وبين مدير الزراعة الى ان هذا اليوم كانت نسبة تضرر المحاصيل بسبب

الحرائق الاكبر حيث وصلت الى ٨٢٥ دونم وهي الاكثر منذ بداية تسجيل

الحرائق الاسبوع الماضي حيث سجلت اليوم حرائق في العياضية وربيعة

وبرطلة وتل عبطة والشورة.وان اسباب تسجيل المساحة الكبيرة هذا اليوم كان نتيجة كثافة المزروعات

وحركة الرياح النشطة رغم وصول الدفاع المدني واهالي المنطقة الى ان

٧٠٠ دونم التي تم تسجيلها في العياضية احترقت بالكامل في

المقاطعة ٥٩/بئر الحلو / اراضي الملكية والعائدة للفلاح احمد

حمود الطه.ودعا مدير الزراعة الى ضرورة تواجد الفلاح والمزارع في اراضيهم وضرورة

وضع الاطفاءيات في حاصداتهم وكذلك وجود تنكر ماء وساحبة لغرض السيطرة

على اية حرائق لاسامح الله تطال مزروعاتهم.حمى الله نينوى والعراق ...



وندعو الله ان يمن على مزارعينا وفلاحينا

بحصاد محاصيلهم بكل يسر وسلاسة .

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