2019/05/25 | 23:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: -mOyC6bOUKQ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ملايين الدولارات لإطلاق سراح نجم الدين كريم - تقرير: أحمد الحربي) نشر أولاً على موقع (قناة العهد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. ملايين الدولارات لإطلاق سراح نجم الدين كريم - تقرير: أحمد الحربي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العهد).