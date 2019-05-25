2019/05/25 | 23:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: v0xTPO0yxp4

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. لهفة تغني "أوعدني تكون".. أداء ساحر لـ دنيا سمير غانم في أغنية رومانسية جديدة) نشر أولاً على موقع (ام بي سي العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. لهفة تغني "أوعدني تكون".. أداء ساحر لـ دنيا سمير غانم في أغنية رومانسية جديدة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ام بي سي العراق).