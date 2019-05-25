رئيس الجمهورية يستقبل وزير الخارجية الايراني

2019/05/25 | 23:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استقبل السيد رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح، مساء اليوم السبت في بغداد، وزير الخارجية الايراني السيد محمد جواد ظريف والوفد المرافق له.

واكد الرئيس برهم صالح

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