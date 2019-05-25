العراق يعود إلى المراتب الاولى في الترتيب العالمي بأعلى حرارة

2019/05/25 | 23:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عاد العراق إلى المراتب الاولى في الترتيب العالمي بأعلى حرارة مسجلة ظهر اليوم السبت.



وأظهرت درجات الحرارة المسجلة لليوم، ايران (عبادان) في المرتبة الأولى بـ

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