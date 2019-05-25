المليشيات الموالية لإيران.. هل تعقّد عودتها من سوريا الإستراتيجية الأميركية؟

2019/05/25 | 23:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في ظل التصريحات النارية المتبادلة بين الولايات المتحدة وإيران، طرحت الكاتبة كانديس روندو في تقرير بموقع “ورلدبوليتكس ريفيو” الأميركي تساؤلا عن دور

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