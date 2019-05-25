2019/05/25 | 23:49
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. "الجاموس السائب" يتسبب بحوادث سير بالجملة على طريق سامراء تكريت.. سامي يوسف) نشر أولاً على موقع (قناة الاتجاه) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: 132FRFL_jgQ
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. "الجاموس السائب" يتسبب بحوادث سير بالجملة على طريق سامراء تكريت.. سامي يوسف) نشر أولاً على موقع (قناة الاتجاه) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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