2019/05/25 | 23:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس اشتبك محتجو السترات الصفراء مع شرطة مكافحة الشغب في باريس ومدينة اميان بشمال فرنسا، اليوم السبت، وذلك مع تضاؤل حجم الحركة المناهضة للحكومة في أسبوعها الثامن والعشرين على التوالي.وذكر مكتب رئيس شرطة اميان أن شرطة المدينة، وهي مسقط رأس الرئيس إيمانويل ماكرون، أطلقت الغاز المسيل للدموع على نحو 1200 متظاهر بعدما

هناك تفاصيل اخرى بخصوص محتجو السترات الصفراء بفرنسا يشتبكون مع الشرطة والمشاركة في تضاؤل وكالة خطوة برس.

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