عادل عبد المهدي يستقبل وزير الخارجية الايراني ظريف

2019/05/25 | 23:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل رئيس مجلس الوزراء السيد عادل عبد المهدي وزير الخارجية الايراني السيد محمد جواد ظريف على مأدبة افطار مساء هذا اليوم.وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات بين العراق و الجمهورية الاسلامية الايرانية ومتابعة الملفات التي اتفق عليها الطرفان في زيارتي الرئيس روحاني الى العراق و رئيس مجلس الوزراء الى ايران.كما جرى التداول في الاوضاع

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