2019/05/25 | 23:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس أعلنت مديرية مكافحة المتفجرات، اليوم السبت، عن ضبط 3000 شريحة اتصال سعودية في عجلة شمالي بغداد.وقال اعلام المديرية في بيان صحفي تلقت “خطوة برس” نسخة منه إن “مفارز مديرية مكافحة المتفجرات، خلال فحص العجلات في سيطرة الشعب، تم ضبط عجلة نوع مارسيدس اصفر اللون تحمل رقم العراق / سليمانية تحمل نقليات”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ضبط 3 الاف شريحة اتصال سعودية شمالي بغداد وكالة خطوة برس.

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