بايرن ميونخ ينتزع الكأس من لايبزيج ويتوج بالثنائية

2019/05/25 | 23:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تُوج بايرن ميونخ بطلًا لكأس ألمانيا للمرة الـ19 في تاريخه، بعدما تغلب على لايبزيج بثلاثة أهداف دون رد، اليوم السبت، في المباراة النهائية التي أقيمت على الملعب الأولمبي ببرلين.وجاءت أهداف بايرن عن طريق كل من، روبرت ليفاندوفسكي “هدفين” وكينجسلي كومان، في الدقائق 29، و78، و85، ليتوج العملاق البافاري بالثنائية المحلية، بعدما أحرز لقب البوندسليجا.وشهدت المباراة

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