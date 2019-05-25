2019/05/25 | 23:58

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القبض على مسؤول ’’خلية بيت المال’’ بتنظيم داعش في عنه

يتبع.



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بغداد اليوم- الديوانية

وجهت قيادة شرطة الديوانية، السبت (25 أيار 2019)، بإيقاف المنتسبين المكلفين بحماية شارع الثورة، بعد شجار في السكاكين شهده الشارع المذكور.

وقال عامر الركابي، المتحدث الاعلامي باسم قيادة شرطة محافظة الديوانية، في حديث

بغداد اليوم _ بغداد

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم السبت، القبض على 6 عناصر من مقاتلي "ديوان الجند" التابع لتنظيم داعش، في مدينة الموصل بمحافظة نينوى.

وقال الناطق باسم الداخلية، اللواء سعد معن، في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، إن &qu

بغداد اليوم _ الأنبار

كشف مصدر مطلع، اليوم السبت، عن تحركات "غير طبيعية" تقوم بها القوات الامريكية في قواعدها العسكرية داخل محافظة الأنبار، واتخاذها احتياطات واسعة قرب مناطق نفوذ الحشد الشعبي.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "وضع

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