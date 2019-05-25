نقيب محامي كربلاء السابق:لايحق لاي جهة اقصاء الطريحي من منصبه الا بمرسوم جمهوري

2019/05/25 | 23:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد نقيب المحاميين السابق في كربلاء ان المحافظ عقيل الطريحي لايزال يمارس عمله بشكل قانوني ولايحق لاي جهة اقصائه من منصبه الا بمرسوم جمهوريوقال المستشار القانوني المحامي عبدالمنعم مطشر لوكالة نون الخبرية ان ما يجري اليوم من نزاع بين مجلس محافظة كربلاء المقدسة والمحافظ يراد من خلاله تعيين محافظ الجديد لكربلاء حسب متابعاتنا

وبين ان تعين او إعفاء من منصب المحافظ يتطلب أيضا مرسوم جمهوري وهذا ما حصل في مجلس محافظة بغداد في بداية هذا العام " كانون الثاني" سنه 2019 حيث خاطبت رئاسة الجمهورية رسميا رئاسة مجلس محافظة بغداد انتظار صدور أمر قضائي يبت في تعين محافظ لبغداد ومن ثم صدور مرسوم جمهوري بذلك.

واضاف مطشر انه خلاف ذلك يعتبر عمل المجلس في تعين محافظ دون انتظار حكم المحكمة لا قيمة له من حيث الشكل والموضوع حيث أن الأمور المالية تبقى معلقة ومعطلة في أدارة شؤون المحافظة

وصوت مجلس محافظة كربلاء، على اقالة المحافظ عقيل الطريحي للمرة الثانية، في جلسة طارئة عقدهاالخميس، الماضي وبحضور 26 عضواً من اصل 27

بالتفاصيل..



مجلس كربلاء يقيل المحافظ عقيل الطريحي للمرة الثانية

ورد مكتب محافظ كربلاء المقدسة عقيل الطريحي على قرار مجلس محافظة كربلاء يوم امس الخميس والذي قرر باغلبية اعضائه اقالة المحافظ عقيل الطريحي من منصبه للمرة الثانية

مكتب محافظ كربلاء يرد على اقالة الطريحي:ملاذنا هو القضاء ونحن نثق بعدالته

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