الداخلية تلقي القبض على مسؤول ما تسمى خلية بيت المال التابعة لعصابات داعش الإرهابية

2019/05/26 | 00:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت خلية الإعلام الامني اليوم السبت، ان قوة من وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية، القت القبض على الارهابي مسؤول ما يسمى "خلية بيت المال"

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