نائب: على الطبقة السياسية ان تبرع في ترميم البيت العراقي لتجنب السنة اللهب

2019/05/26 | 00:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} رأى عضو مجلس النواب محمد اقبال، بان الطبقة السياسية ان تكون بارعة في ترميم البيت العراقي لتجنب السنة اللهب.

وقال اقبال في بيان، تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه، انه" لا تنتظر امريكا وايران وساطة عراقية او دولية فلكلا البلدين ابواباً جانبية تبقى مفتوحة مهما ارتفعت وتيرة الخلافات وهو جزء من متطلبات إدارة الازمات".



وأشار ان" ما يهمنا ان تكون الطبقة السياسية بارعة في ترميم البيت العراقي ومعالجة مشاكله الداخلية فهي الطريق لتجنب ألسِنة اللهب في اي خطوة قادمة".انتهى

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