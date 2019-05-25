2019/05/26 | 00:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / سكاي برس

قال الشيخ قيس الخزعلي الامين العام لحركة عصائب أهل الحق انه "لايمكن استنساخ تجربة الحرس الثوري الإيراني في العراق،لعدم وجود ولاية فقيه".

وحذر الخزعلي من خطورة الحرب اذا نشبت بين امريكا وايران معتبراً ان "اول معركة ستنشب بين البلدين، سيكون العراق اول المتضررين والحرب على ارضهِ ستند...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الخزعلي: لايمكن استنساخ تجربة الحرس الثوري الإيراني في العراق لعدم وجود ولاية فقيه) نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الخزعلي: لايمكن استنساخ تجربة الحرس الثوري الإيراني في العراق لعدم وجود ولاية فقيه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سكاي برس).