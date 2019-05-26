2019/05/26 | 00:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس اعلنت مديرية مكافحة المتفجرات، اليوم الاحد، عن ضبط سلاح غير مرخص داخل عجلة نوع سايبا شرقي بغداد.وقال المصدر لـ”خطوة برس” إن “مفارز مديرية مكافحة المتفجرات، وخلال الفحص العجلات بسيطرة بغداد الجديدة، تم العثور على سلاح غير مرخص مخبا داخل عجلة نوع سايبا”.واضافت “تم اتخاذ الاجراءات القانونية”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العثور على سلاح غير مرخص مخبأ بعجلة سايبا شرقي بغداد وكالة خطوة برس.

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