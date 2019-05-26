مقتدى الصدر يحذر من انتشار تحرش النساء بالرجال والعكس

2019/05/26 | 00:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سياسية- كلكامش برس؛ حذر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر عن الذنب الثامن عشر وفقا لمفهومه وهو من انتشار تحرش النساء بالرجال والعكسوذكر الصدر في تغريده له “الذنب الثامن عشر : تحرش الرجال بالنساء وكذا العكس وانتشار التبرج والسفور والميوعة وتشبه الرجال بالنساء والعكس”.

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