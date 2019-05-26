2019/05/26 | 00:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سياسية- كلكامش برس؛ تلقى رئيس الجمهوري برهم صالح، السبت، دعوة رسمية لزيارة الجمهورية الاسلامية ايران.وذكر بيان لمكتب رئيس الجمهورية ان “برهم صالح، مساء استقبل ببغداد، وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف والوفد المرافق له، حيث قدم الوزير دعوة الرئيس روحاني للرئيس لزيارة طهران لمتابعة الملفات المشتركة.

واكد الرئيس حرص العراق على تعزيز الوشائج مع الجمهورية الاسلامية الايرانية وسعيه لتعزيز العلاقات مع الجوار الإسلامي وعمقه العربي، مشدداً ان العراق يسعى الى ان يكون نقطة التقاء بين الدول الشقيقة والصديقة، وعامل استقرار في المنطقة من اجل بناء علاقات متوازنة مع الدول كافة، لاسيما دول الجوار وفقاً للمصالح المشتركة.

و اعرب ظريف عن رغبة بلاده بتوسيع آفاق التعاون والتنسيق الثنائي بين البلدين، مجدداً موقف ايران المساند للعراق على مختلف الصعد.

وجرى خلال اللقاء بحث اخر المستجدات السياسية على الصعيدين الاقليمي والدولي، وضرورة منع الحرب و التصعيد الركون الى التهدئة واعتماد الحوار البناء من اجل ترسيخ اسس السلام في المنطقة، واهمية بذل الجهود المشتركة لتجنيب المنطقة أضرار العقوبات والتوصل إلى حلول سياسية للأزمات الحالية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس الجمهورية يتلقى دعوة رسمية لزيادة ايران) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس الجمهورية يتلقى دعوة رسمية لزيادة ايران) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).