الرد على المضايقات الإيرانية للمنشآت الأمريكية في العراق

2019/05/26 | 00:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في 19 أيار/مايو، قام أفرادٌ من المليشيات الشيعية في العراق بإطلاق صاروخ من شرق بغداد على المركز الدبلوماسي والحكومي في العاصمة المعروف

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