2019/05/26 | 00:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خاص – خطوة برس حصلت “خطوة برس” على معلومات خاصة بشأن الصفقة المبرمة بين وزارة العدل وشركة “أنوار البهجة” المجهزة لطعام النزلاء في السجون التابعة لدائرة الاصلاح، وفي خضم البحث في ثنايا هذه الصفقة ومحاولة إيجاد رد رسمي بشأنها، ظهرت ملفات اخرى تخص عمل الوزارة، منها خلوها من المفتش العام والمتحدث الرسمي، رغم تكليف

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أرباح تقدر بـ60 مليون دينار يوميا..



“خطوة برس” تكشف تفاصيل فساد إطعام نزلاء وزارة العدل وكالة خطوة برس.

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