كيف وصل حجم التجارة بين مصر وتركيا إلى مستوى تاريخي رغم تعاظم الخلافات السياسية؟

2019/05/26 | 00:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت أحدث أرقام عن إجمالي حجم التبادل التجاري بين تركيا ومصر عام 2018 وصوله إلى مستوى تاريخي غير مسبوق وذلك على الرغم

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