2019/05/26 | 00:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

احباط محاولة لإدخال كمية كبيرة من الحبوب المخدرة في الديوانية

الاحد

26

ايار

2019 :

12:32 am

19

تمكنت مديرية شرطة محافظة الديوانية والمنشآت وبالتحديد مفارز قسم

شرطة الشامية من إحباط محاولة لإدخال كمية كبيرة من الحبوب المخدرة

تقدر بأكثر من ( ١٥٦٩٣ حبه) و بأنواع مختلفة كان المتهمين الذي القي

القبض عليهما في قضاء الشامية يرومان إدخال البضاعة الى مركز محافظة

الديوانية لغرض المتاجرة بها قادمين من محافظة النجف يستقلان عجلة نوع

هونداي بدون لوحات تسجيل حيث تم إخفاء الحبوب داخل العجلة بشكل يصعب

كشفه علما انهم من سكنة قضاء الكوفة .



وتأتي هذه العملية النوعية

باشراف من قبل قائد شرطة الديوانية وبمتابعة شخصية من قبل مدير قسم

شرطة الشامية العميد حسين المعموري وبناء على معلومات استخبارية دقيقة

من قبل مفارز مركز شرطة الشامية .



وبهذا تحذر قيادة شرطة الديوانية

شبابنا الواعي بالابتعاد عن تعاطي المخدرات لما لها من تأثيرات سلبية

وعواقب وخيمه على المجتمع كما وتدعوهم الى الإبلاغ عن الأشخاص

المشبوهين من خلال الاتصال بالرقم ١٠٤ .

اترك تعليقك

ملاحظة: لطفا التعليق يخضع لمراجعة الادارة قبل النشر.





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (احباط محاولة لإدخال كمية كبيرة من الحبوب المخدرة في الديوانية) نشر أولاً على موقع (قناة آفاق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (احباط محاولة لإدخال كمية كبيرة من الحبوب المخدرة في الديوانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة آفاق).