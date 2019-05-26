2019/05/26 | 00:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: wY-VUcp4srY

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. برنامج تحت خطين مع كريم حمادي /محور الحلقة / البصرة .. هل انتهت مبررات الاحتجاجات السابقة ؟) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. برنامج تحت خطين مع كريم حمادي /محور الحلقة / البصرة .. هل انتهت مبررات الاحتجاجات السابقة ؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).