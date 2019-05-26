"عبد المهدي" يستقبل وزير الخارجية الإيراني على مائدة إفطار !

2019/05/26 | 01:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استقبل رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف على مأدبة إفطار مساء أمس السبت.

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