الحلبوسي يؤكد اهمية صيانة حقوق النشر وحرية التعبير

2019/05/26 | 01:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التقى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي عددًا من رؤساء تحرير الصحف العراقية ورؤساء الشبكات والقنوات الفضائية وشخصيات إعلامية ومقدمي البرامج

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