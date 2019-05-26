العراق ودوره في لعبة المحاور

2019/05/26 | 01:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ثامر الحجامي

ينشغل العالم بأحداث متسارعة في منطقة الشرق الأوسط، التي تعيش حالة من التدافع ولي الأذرع بين الأقطاب الدولية جعلت الصراع يصل فيها الى حافة

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