النقل تكمل استعداداتها لاستقبال زوار النجف الأشرف لإحياء ذكرى استشهاد الامام علي (ع)

2019/05/26 | 01:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بتوجيه واشراف وزير النقل اكملت دائرة نقل النجف الاشرف/احدى تشكيلات وزارة النقل كافة استعداداتها لتقديم خدماتها لزوار الامام علي ع لمناسبة ذكرى استشهاده والذي يوافق

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