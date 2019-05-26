بالإنفوغرافيك.. تعرف على أبرز المحطات الفلسطينية منذ عام 1948

2019/05/26 | 02:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من الانتفاضة الفلسطينية الأولى وصولاً إلى صفقة القرن المرتقبة..ما أبرز المحطات التي عاشتها القضيّة الفلسطينية من عام 1948 حتى اليوم؟ في أدناه إنفوغرافيك يبين

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