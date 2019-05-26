الديمقراطية بين الادعاء والعمل

2019/05/26 | 02:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عبد الخالق الفلاح

ألقت التطورات التي شهدها العراق خلال الاشهر القليلة الماضية مجموعة مُربِكة من الترتيبات المؤسّسية في أتون حالة أكبر من الفوضى والتشوّش واهمها

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