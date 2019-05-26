2019/05/26 | 02:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 76BfY-nxSLY

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. اقيمت في تركيا المسابقة الدولية السابعة للقران بحضور القارئ علي الخفاجي الذي ترأس الوفد العراقي) نشر أولاً على موقع (قناة الفرات) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. اقيمت في تركيا المسابقة الدولية السابعة للقران بحضور القارئ علي الخفاجي الذي ترأس الوفد العراقي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفرات).