2019/05/26 | 03:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: vjFLQsmrC0A

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الجدار الرابع مع علاء الحطاب / محور الحلقة /الخطابة ودور المنبر في تنشئة المجتمع) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الجدار الرابع مع علاء الحطاب / محور الحلقة /الخطابة ودور المنبر في تنشئة المجتمع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).