أسحار رمضانية

2019/05/26 | 03:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نزار حيدر

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ}.

الصِّدقُ سلوكٌ وسيرةٌ وليسَ ما تقولهُ وتتحدَّث بهِ عن نفسِكَ، فالَّذين يدَّعونَ ذلك كثيرُون أَمَّا الصَّادقُونَ

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