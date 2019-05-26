القبض على عصابة مكونة من 16 شخص نفذت اكثر من 36 عملية تسليب في بغداد

2019/05/26 | 04:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتقال عصابة مكونة من 16 شخص نفذت اكثر من 36 عملية تسليب في بغداد

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