2019/05/26 | 04:00
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- اعتقال مسؤول خلية بيت المال لداعش في الانبار
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اعتقال مسؤول خلية بيت المال لداعش في الانبار ) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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