2019/05/26 | 04:00
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- القبض على 6 من عناصر ديوان الجند التابع لداعش في الموصل
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على 6 من عناصر ديوان الجند التابع لداعش في الموصل ) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على 6 من عناصر ديوان الجند التابع لداعش في الموصل ) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على 6 من عناصر ديوان الجند التابع لداعش في الموصل ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).