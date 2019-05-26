2019/05/26 | 04:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شددت الجبهة التركمانية، على ضرورة إبعاد العراق عن صراعات المنطقة والتوجه لتنمية الاقتصاد العراقي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الجبهة التركمانية: ضرورة إبعاد العراق عن صراعات المنطقة) نشر أولاً على موقع (بغداد بوست) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الجبهة التركمانية: ضرورة إبعاد العراق عن صراعات المنطقة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد بوست).