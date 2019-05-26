من المطبخ الإيطالي.. جربي وصفة دجاج البارميزان بالطماطم لألذ فطار في رمضان

2019/05/26 | 04:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعتبر المطبخ الإيطالي ووصفاته من أكثر المطابخ المفضلة للكثيرين.لذلك من حين لآخر يحرص الطباخون على تقديم بعض الأصناف منه، لتضعيها على مائدتك وتكسري بها الروتين.

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