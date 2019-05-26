اليمن: إحباط محاولة تسلل لميليشيا الحوثي الإيرانية في محافظة الجوف

2019/05/26 | 05:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكنت قوات الجيش اليمني، مساء أمس السبت، من إحباط محاولة تسلل لمليشيا الحوثي المدعومة من نظام طهران في محافظة الجوف، شمالي شرق البلاد.

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