استهداف السفن يضع الحرس الثوري في مرمى ضربات أميركية مركزة

2019/05/26 | 05:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طهران – لم تدم طويلا فترة الغموض التي عملت إيران على استثمارها لنفي علاقتها باستهداف السفن قبالة ميناء الفجيرة الإماراتي، بعد أن

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